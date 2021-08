Das FDJ-Pflastermosaik bei Seehausen in der Altmark wird versetzt. Hintergrund ist die Sanierung der angrenzenden Kreisstraße nach Geestgottberg, die am Montag begonnen hat. Wie der Landkreis Stendal mitteilte , soll sie künftig eine alternative Verbindung während des A14-Baus im Raum Seehausen sein. Dafür wird die Straße verbreitert und erhält neuen Asphalt. Sie muss zunächst bis Ende 2021 vollgesperrt werden.

Tausende junge Menschen, vorwiegend aus dem damaligen Bezirk Magdeburg, waren von 1958 bis 1960 im Arbeitseinsatz in der Altmärkischen Wische. Sie war bis dahin ein nasser und dadurch schwer zu bewirtschaftender Landstrich. Pläne der SED-Führung sahen vor, sie in eine blühende sozialistische Landschaft umzugestalten. So wurde die Wische zum "Bauplatz der Jugend": Gräben wurden ausgehoben, Straßen, Wohnungen und Ställe gebaut und Weidezäune gezogen. Die Mitglieder der Jugendorganisation schafften es mit diesem ersten Landwirtschaftsprojekt der FDJ in der DDR, das Gelände in gutes Acker- und Weideland umzuwandeln.