Hintergründe unklar Großeinsatz der Polizei in Stendal: Mögliches Tötungsdelikt

28. November 2024, 18:04 Uhr

In Stendal-Stadtsee hat es am Donnerstagnachmittag an einem Wohnblock einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Zum Hintergrund des Einsatzes wollte sich die Polizei in Stendal zunächst nicht äußern.