Polizei-Großeinsatz in Stendal: Ermittler schweigen zu den Hintergründen

28. November 2024, 06:00 Uhr

In Stendal-Stadtsee hat es am Donnerstagnachmittag an einem Wohnblock einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Der Fall hat für Aufsehen gesorgt. Doch zu den Hintergründen des Einsatzes wollte sich die Polizei in Stendal zunächst nicht äußern, Nachfragen nicht kommentieren.