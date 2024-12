Im Fall der versuchten Tötung in Stendal hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Er soll vergangene Woche einen 18-Jährigen angeschossen haben. Wie die Polizeiinspektion Stendal mitteilte, wurde der 31 Jahre alte Mann am Montag festgenommen. Weitere Details zum Verdächtigen wurden nicht genannt. Er soll am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Unterdessen befindet sich das 18-jährige, schwer verletzte Opfer nach wie vor im Krankenhaus. Inwieweit es bereits eine Vernehmung des Mannes gegeben hat, konnte Polizeisprecherin Jeannine Stage-Breuer von der Polizeiinspektion Stendal am Montag nicht sagen. Staatsanwalt Thomas Kramer erklärte, der Zustand des Mannes sei weiterhin lebensbedrohlich, habe sich aber ein klein wenig verbessert.

Auch der Stendaler Oberbürgermeister Bastian Sieler berichtete am Montagabend am Rande der Stadtratssitzung über den Vorfall in Stadtsee. Er habe die Auskunft, dass es sich um eine Beziehungstat gehandelt habe. Von daher habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Bewohner in der Wohngegend bestanden, so Sieler.

Polizei im Großeinsatz

Im Stendaler Plattenbau-Viertel Stadtsee hatte es am Donnerstagnachmittag einen stundenlangen Großeinsatz der Polizei gegeben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wird wegen versuchter Tötung ermittelt. Demnach wurde der 18-Jährige in einem der Mehrfamilienhäuser mit einer lebensbedrohlichen Schussverletzung aufgefunden. Bildrechte: MDR/ Bernd-Volker Brahms

Kriminaltechniker untersuchen Tatort nach versuchtem Tötungsdelikt