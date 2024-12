Im Fall der versuchten Tötung in Stendal sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstagabend MDR SACHSEN-ANHALT. Demnach wurde der 31 Jahre alte Mann am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Gegen den Beschuldigten sei Haftbefehl erlassen worden. Er sei in ein Gefängnis nach Halle gebracht worden.