18-Jähriger angeschossen Nach Großeinsatz in Stendal: Polizei ermittelt Tatverdächtigen

02. Dezember 2024, 19:42 Uhr

In Stendal-Stadtsee hat es am Donnerstagnachmittag an einem Wohnblock einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Der Fall hat für Aufsehen gesorgt. Laut Polizei ist ein 18-Jähriger lebensbedrohlich verletzt in einer Wohnung aufgefunden worden. Nun wurde ein Tatverdächtiger ermittelt.