Die Polizei Stendal warnt davor, privaten Fahndungs-Aufrufen in den sozialen Netzwerken zu folgen. Grund ist der Fall eines Mannes, der in Bismark aus einem Auto heraus Kinder angesprochen haben soll. Wie die Polizei mitteilte, wurde der angebliche Vorfall am Mittwoch gemeldet und in den sozialen Medien stark verbreitet.