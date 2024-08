Der etwa einen halben Meter lange Hirschgeweihstab liegt gerade wieder in seiner Vitrine im Prignitzmuseum. Er ist über und über mit Punkten, Ritzungen, Kerben verziert und das älteste Exponat des Museums, etwa 9.000 Jahre alt. Ein Arbeiter hatte es 1930 bei Arbeiten an der Havel bei Strohdehne entdeckt, ihm aber wenig Bedeutung zugemessen. Erst der zuständige Wasserbau-Ingenieur meldete den Fund damals.

Die Ergebnisse der neuesten Untersuchungen des Landesamtes für Archäologie und Denkmalschutz bergen eine kleine Sensation, sagt Museumsleiterin Antje Reichel: "Man hat festgestellt, dass ähnliche Striche und Verzierungen auch an anderen mittelsteinzeitlichen Stücken auftauchen. Sodass wir jetzt annehmen – also die Wissenschaftler –, dass das eher ein Kommunikations-Puzzleteilchen ist. Also ein ganz früher Schrift-Informationsträger."

Das Gesangbuch ist etwa 500 Jahre alt, mit handschriftlichen Bemerkungen von Ludecus jr. versehen und ein deutliches Zeitzeugnis für den Fortschritt der Reformation in Havelberg, dem einst so festen katholischen Bischofssitz mit angeschlossenem Prämonstratenser-Kloster. In dessen Mauern residiert das Prignitzmuseum von Beginn an.