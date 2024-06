Am Donnerstag wurde nun das Programm für den Sachsen-Anhalt-Tag vom 30. August bis zum 1. September vorgestellt. Auf 13 Bühnen wird an drei Tagen agiert. Unter anderem wird Popstar Christina Stürmer ("Ich lebe") am Samstagabend auftreten, auch das Electric Light Orchestra (ELO) ist dabei. Weiterhin spielen Cover-Bands die Musik von Robbie Williams oder Falco und Queen. Dazu kommen viele regionale Künstlerinnen und Künstler.

Vor allen die Logistik ist eine große Herausforderung, sagt Organisationschef Matthias Neumann. Bis zu 150.000 Menschen werden an den drei Tagen in Stendal erwartet, dabei sei die gesamte Innenstadt für den Fahrzeugverkehr gesperrt. So steht beispielsweise auf der Schützenplatz-Kreuzung ein Riesenrad. Vor allem im östlichen Teil der Innenstadt sind die Attraktionen und Bühnen verteilt, bei denen auch das Areal am Schwanenteich mit einbezogen wird.