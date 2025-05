Wie in der Altmark NS-Raubgut aufgespürt wird und was damit passiert

Die meisten als NS-Raubgut identifizierten Objekte im Altmärkischen Museum betreffen die einstige Freimaurer-Loge "Johannisloge Zur Goldenen Krone". Sie war 1935 auf politischen Druck der aufstrebenden NSDAP-Machthaber aufgelöst worden. Ein Teil ihres Eigentums mussten die Mitglieder an das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin abtreten. Ein anderer Teil wurde vom Museumsverein – damals Träger des Altmärkischen Museums – gesichert.

So finden sich im Bestand neben Mitgliederverzeichnissen auch eine Bibel der Freimaurer-Loge, Gläser mit Freimaurer-Logo und Freimaurer-Schürzen. Historikerin Corrie Leitz, die vier Jahre lang die Bestände in Stendal und im Danneil-Museum Salzwedel prüfte, konnte wegen Lücken in Eingangs- und Bestandsbüchern aber nicht alle Objekte ihren ursprünglichen Eigentümern zuordnen.