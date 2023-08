Im Prozess um einen Angriff auf Klima-Aktivisten in der Altmark wird am Freitag am Landgericht Stendal das Urteil erwartet. Den drei Angeklagten wird vorgeworfen, Klima-Aktivisten aus dem Losser Forst, die am Bahnhof Seehausen im Landkreis Stendal einen Info-Punkt aufgebaut hatten, im Juni 2021 mit einer Paintball-Waffe angegriffen zu haben.