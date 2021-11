Prozessbeginn Bürgermeister aus Landkreis Stendal soll Ehefrau vergewaltigt haben

Ein Bürgermeister aus einer kleineren Gemeinde im Landkreis Stendal steht wegen Vergewaltigung in der Ehe vor Gericht. Die Verhandlung vor dem Landgericht Stendal hat am Donnerstag begonnen.

Die angeklagten Taten liegen bis zu neun Jahre zurück. Der Lokalpolitiker soll zwischen 2012 und 2017 in insgesamt fünf Fällen seine Ehefrau vergewaltigt haben. In einem Fall blieb es nach vorläufigen Angaben des Gerichts bei einem Versuch. Der Mann ist immer noch Amts- und Mandatsträger in der lokalen Politik.