Das Landgericht in Stendal hat am Freitag einen ehrenamtlichen Bürgermeister und Unternehmer vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen. Genauere Details zur Urteilsbegründung gibt es nicht, da der Prozess hinter verschlossenen Türen stattfand. Zum Schutz der Privatsphäre war nicht öffentlich verhandelt worden. Die Verteidigung des 54-jährigen Mannes hatte dies so beantragt.