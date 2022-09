Wegen Sprühkreide Urteil im Prozess gegen Klimaaktivistin erwartet

Im März 2021 war der Marktplatz in Stendal bei einer Demonstration von Fridays for Future mit Sprühkreide angemalt worden. Die Reinigungskosten in Höhe von 8.800 Euro will die Stadt nicht tragen. Sie hatte die Versammlungsleiterin deshalb verklagt. Nachdem die Klage im März abgewiesen worden war, ging der Prozess im August am Oberlandesgericht in Naumburg in die nächste Instanz. Ein Urteil wird am Montag erwartet.