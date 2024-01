Im Prozess um die getötete 19 Jahre alte Kezhia aus Klötze soll am Montag das Urteil gesprochen werden. Das hat Richter Ulrich Galler Anfang vergangener Woche angekündigt. Wie es vom Stendaler Landgericht hieß, sollen am Montag zunächst die Plädoyers gehalten werden. Der Prozess hatte am 19. September begonnen.