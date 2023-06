Am Landgericht Stendal beginnt am Dienstag ein Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung. Den drei Angeklagten wird vorgeworfen, vor zwei Jahren am Bahnhof in Seehausen im Landkreis Stendal mit einer Paintball-Waffe auf fünf Umweltaktivisten geschossen zu haben. Das teilte das Landgericht mit.