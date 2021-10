Eigentlich sollen zwei kommunale Kindertagesstätten in Stendal schon seit Jahren saniert werden. Das Geld dafür war im Haushalt der Stadt bereits eingeplant. Allerdings war die Stadt der Aufgabe bislang zahlenmäßig nicht gewachsen. Nun soll die Stadtverwaltung ausloten, ob die Einrichtungen an Freie Träger abgegeben werden können.

Der Stadtrat hat der Verwaltung am Montagabend einen entsprechenden Auftrag erteilt. Dabei geht es um die Kitas in Stendal-Süd und in Dahlen. In Dahlen sollte die Kindertagesstätte eigentlich schon vor zwei Jahren einen Neubau erhalten. Das war bislang aber an fehlendem Personal im Bauamt gescheitert.