Die Staatsanwaltschaft Stendal hat am Freitag das Verfahren gegen einen Autobahn-Raser eingestellt. Der 58-jährige Millionär aus Tschechien hatte im Januar ein Video ins Netz gestellt, auf dem eine rasante Fahrt mit einem Bugatti Chiron auf der A2 im Jerichower Land zu sehen war. Das Tachometer bei der Fahrt zeigte in der Spitze 417 Kilometer pro Stunde an.