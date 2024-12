Dem widerspricht Torsten Werner, der Stadtratsvorsitzende, der selbst für die abgespeckte Variante gestimmt hat. Schon heute kämen gehbeeinträchtigte Bürger und Rollstuhlfahrer von der Hofseite des Rathauses aus stufenlos in das Gebäude. Nach dem Umbau sei geplant, im barrierefrei zugänglichen Erdgeschoss einen Raum freizuhalten, der auch für Rollstuhlfahrer geeignet sei. In diesem Zimmer würde dann der "betreffende Mitarbeiter" mit dem Bürger "die Geschäfte erledigen". Elisabeth Seyer, die Gleichstellungsbeauftragte, bezeichnet das als "Ausrede" und das sprichwörtliche Feigenblatt. Der extra Raum für Rollstuhlfahrer sei eine andere Art der Ausgrenzung.

Das Sozialministerium des Landes, durch MDR SACHSEN-ANHALT über den Fall informiert, weist auf die Bauordnung des Landes hin. Sie gelte auch für die "Träger der öffentlichen Verwaltung", also auch für Gemeinden. Die Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt lege fest, dass öffentlich zugängliche Bereiche von Gebäuden grundsätzlich barrierefrei zu gestalten sind. Allerdings würde diese Verpflichtung "in gesetzlich eng begrenzten Fällen" eingeschränkt. Das betreffe zum Beispiel "Situationen, in denen Aufwand und Nutzen einer barrierefreien Gestaltung in einem krassen Missverhältnis stehen würden".