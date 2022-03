Nach gut einjährigen Ermittlungen gegen eine mutmaßliche Tätergruppe haben Polizei und Zoll in Sachsen-Anhalt Drogen im Wert von über 1,2 Millionen Euro sichergestellt. Mit insgesamt 16,5 Kilogramm wurde damit der bisher größte Fund der Droge Crystal Meth in Sachsen-Anhalt von Drogenfahndern sichergestellt. Das teilte das Landeskriminalamt in Magdeburg mit.