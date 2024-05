Kurze, aber heftige Regenschauer haben am Montagnachmittag in Stendal zu mehreren Einsätzen geführt. 15 Keller stünden unter Wasser, teilte ein Sprecher der Rettungsleitstelle am Montag auf Anfrage mit. Aktuell gingen weitere Notrufe ein, sodass noch nichts zum gesamten Ausmaß gesagt werden könne. Um den Hausbewohnern so schnell wie möglich zu helfen, wurden den Angaben zufolge auch Feuerwehrkräfte umliegender Orte hinzugezogen. Auch eine Bahnunterführung sei geflutet worden. Verletzte gebe es keine.