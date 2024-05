Kurze, aber heftige Regenschauer haben am Montagnachmittag in Stendal zu mehreren Feuerwehreinsätzen geführt. Insgesamt 20 Keller seien mit Wasser vollgelaufen, teilte ein Sprecher der Rettungsleitstelle am Dienstag auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. Auch eine Bahnunterführung sowie Straßen und Plätze seien geflutet worden. Verletzte habe es nicht gegeben.