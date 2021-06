Yannick Wachholz lässt mit einer Steuerung die Drohne auf rund 80 Meter hochsteigen, einen großen Teil der Wiese kann er so überblicken. Sehr schnell wird er auch fündig. Auf seinem zweigeteilten Monitor erkennt er einen roten Wärmepunkt. "Das ist ein Reh", sagt er schnell, als er die Drohne um einige Meter fallen lässt und so an das Tier heranzoomen kann.

Mittlerweile wird es für den Jäger bei kräftigeren Sonnenstrahlen immer schwieriger, die Punkte zu erkennen. Der Kontrast der warmen Tierkörper nimmt in dem Augenblick ab, in dem das Umfeld auch immer wärmer wird. "Spätestens um acht Uhr geht nichts mehr", sagt Yannick Wachholz.

Schon in der Früh hatte er drei Kitze in der Wiese entdeckt. Mit Handschuhen und Gras an den Händen legt er die ängstlichen Tiere in einen Pappkarton und bringt sie an den Rand der Wiese, wo sie sicher sind. "Es ist wichtig, dass sie den Menschengeruch nicht annehmen, da das Muttertier sie sonst verstößt", sagt der Jäger.