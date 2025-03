In der Elbe ist in den vergangenen Tagen mehrfach eine Robbe gesichtet worden, auch in Sachsen-Anhalt. Der Naturschutzbund (NABU) gab sich auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch entspannt. Bei der Robbe handele es sich um kein hilfsbedürftiges Tier. Es habe sich einfach nur verschwommen.

Möglichweise sei die Robbe hinter einem Fischschwarm her gewesen. Der NABU geht davon aus, dass das Tier von allein wieder zurückschwimmen wird. Robben seien lieber in größeren Gruppen unterwegs, so ein Sprecher.

Mehrere Sichtungen in den vergangenen Tagen

Das Tier war das erste Mal vor einigen Tagen im brandenburgischen Lütkenwisch und danach am alten Fähranleger in Wahrenberg im Landkreis Stendal gesichtet worden. Zuletzt tauchte die Robbe am Mittwochvormittag im Hafen von Wittenberge in Brandenburg auf.