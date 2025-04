Schwere Verbrennungen Rollstuhlfahrer setzt sich aus Versehen selbst in Brand

29. April 2025, 10:33 Uhr

In Stendal hat sich am Montag ein Rollstuhlfahrer versehentlich selbst in Brand gesetzt und schwer verletzt. Seine Kleidung hatte Feuer gefangen, nachdem eine Zigarette in den Rollstuhl gefallen war. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Mann in ein Spezialkrankenhaus gebracht.