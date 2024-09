Stendal zieht positive Bilanz des Sachsen-Anhalt-Tages 2024

Insgesamt waren die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Sachsen-Anhalt-Tag vor allem mit Blick auf mögliche Waffen erhöht worden. Nach Angaben der Polizei hat es in den vergangenen drei Tagen rund 550 Taschen-Kontrollen gegeben. In 15 Fällen seien auch gefährliche Gegenstände wie Messer oder Pfefferspray sichergestellt worden. In Spitzenzeiten seien bis zu 370 Polizisten auf dem Sachsen-Anhalt-Tag im Einsatz gewesen.

In der Nacht zu Sonntag hatte es am Rande des Sachsen-Anhalt-Tages einen möglichen Vergewaltigungsfall gegeben. Das bestätigte eine Sprecherin der dortigen Polizeiinspektion MDR SACHSEN-ANHALT auf Nachfrage. Der Vorfall soll in der Nähe der Mittelaltermeile passiert sein. Genauere Angaben zur Tat wollte die Polizei unter Verweis auf den Opferschutz nicht machen. Oberbürgermeister Sieler sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Natürlich wirft sowas immer einen Schatten auf ein solches Fest." Leider gehöre es bei so vielen Menschen dazu, dass es zu Straftaten komme.