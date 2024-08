Highlights auf der Gastgeber-Bühne auf dem Marktplatz, deren Programm von der Hansestadt Stendal und dem MDR gestaltet wird, sind unter anderem "Electric Light Orchestra", "Right Now" und "Doppelhaushälfte" am Freitagabend. Am Sonnabend treten dort das Bundespolizeiorchester, die Stendaler Rolandmusikanten, "4 Trix" und Kevin Neon auf. Anschließend steigt dort die MDR SACHSEN-ANHALT-Party, präsentiert von Morgen-Moderator Lars Wohlfarth. Dabei bringt die Show "Falco meets Mercury" die Hits der 80er-Jahre-Superstars auf die Bühne.

Bildrechte: Augenblickfotos