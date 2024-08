Da der Sachsen-Anhalt-Tag bereits am Freitag beginnt, haben einige Schulen in Stendal einen freibeweglichen Ferientag auf diesen Tag gelegt. An den Förderschulen "Pestalozzi" und "Helen Keller", der Sekundarschule "Comenius", dem Winckelmann-Gymnasium und dem Berufsschulzentrum Stendal findet am Freitag kein Unterricht statt. Weil die Diesterweg-Schule zum Festgelände gehört, sind die Schüler und Schülerinnen im Heimunterricht, bekommen also Aufgaben mit nach Hause. Weil es durch die Sperrungen in der Stadt am Freitag Probleme im Schulverkehr geben könnte, haben sich noch weitere Schulen darauf eingestellt kurzfristig Heimunterricht anordnen zu können.