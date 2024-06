Neben Konzerten und Theaterstücken ist ein rund zwei Kilometer langer Festumzug mit rund 3.000 Teilnehmenden ein großes Highlight. Auch MDR SACHSEN-ANHALT wird sich tatkräftig am Programm beteiligen

Der MDR sorgt ebenfalls für Show-Highlights in der Hansestadt. Besonders beliebt: Die MDR SACHSEN-ANHALT Party am Samstag ab 20 Uhr. MDR SACHSEN-ANHALT Moderator Lars Wohlfarth präsentiert "Die Hits unseres Lebens".

Mit dabei: Ventura Fox , die ultimative Partyband. Sie ermöglicht es dem Publikum, per WhatsApp Songwünsche auf die Bühne zu schicken.

MDR SACHSEN-ANHALT bietet zum Landesfest die Gelegenheit, sich über die Arbeit der Reporterinnen und Reporter zu informieren. Am Samstag von 11 bis 16 Uhr sind die Türen des MDR-Studios in Stendal geöffnet. In der Breiten Straße 3, mitten auf dem Festgelände, freuen sich die Reporterinnen und Reporter auf Besucher.