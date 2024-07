"Mittelalter trifft Moderne" – so lautet das Motto des 23. Sachsen-Anhalt-Tages, der ab 30. August 2024 drei Tage lang in Stendal gefeiert wird. Zum größten Heimatfest Sachsen-Anhalts werden 150.000 Besucher erwartet. Für die stellen rund 10.000 Menschen auf 14 Bühnen ein ganz besonderes Programm auf die Beine.

Wie die Stadt mitteilte, wird in der historischen Innenstadt gefeiert und das Festgebiet als Rundkurs angelegt. So sollen bequem die fünf Regionaldörfer, alle Themenmeilen und Bühnen angesteuert werden können. Auf den 14 Bühnen sei ein buntes Musikprogramm geplant, hieß es weiter. Von DJs bis Live-Auftritten sei alles dabei. Außerdem würden sich Vereine, Kulturgruppen, Handwerker, Unternehmen und Gastronomen vorstellen.

Laut Stadt wird es unter anderem auch eine Street-Food-Area mit Speisen aus aller Welt, ein 50-Meter-Riesenrad, Hüpfburgen und einen Bücherflohmarkt in der Stadtbibliothek geben. Höhepunkt des Sachsen-Anhalt-Tages werde der Festumzug mit 14 Landkreisen und kreisfreien Städten sein. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) solle ihn eröffnen.

Auch MDR SACHSEN-ANHALT wird sich tatkräftig am Programm beteiligen.

Der MDR sorgt ebenfalls für Show-Highlights in der Hansestadt. Besonders beliebt: Die MDR SACHSEN-ANHALT Party am Samstag ab 20 Uhr. MDR SACHSEN-ANHALT Moderator Lars Wohlfarth präsentiert "Die Hits unseres Lebens".

Mit dabei: Ventura Fox , die ultimative Partyband. Sie ermöglicht es dem Publikum, per WhatsApp Songwünsche auf die Bühne zu schicken.

MDR SACHSEN-ANHALT bietet zum Landesfest die Gelegenheit, sich über die Arbeit der Reporterinnen und Reporter zu informieren. Am Samstag von 11 bis 16 Uhr sind die Türen des MDR-Studios in Stendal geöffnet. In der Breiten Straße 3, mitten auf dem Festgelände, freuen sich die Reporterinnen und Reporter auf Besucher.