Alle anderen öffentlichen Schulen in Stendal sind am Freitag im normalen Schulbetrieb. Das Landesschulamt befürchtet allerdings, dass es am Freitag wegen der Feierlichkeiten in der Stadt zu Einschränkungen im Schülerverkehr kommen könnte. "Es wurden an diesen Schulen aber Vorbereitungen getroffen, am Freitag kurzfristig ins Distanzlernen zu wechseln und den Schülern Aufgaben zur Verfügung zu stellen."