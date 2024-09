Mit Ironie die Köpfe und die Herzen künftiger Besucher erreichen wollen auch andere Regionen. In der Börde gibt es mehr als nur Kartoffeln, das steht auf Beuteln am Stand des Landkreises. Wer an den Ständen der Regionen des Landes sucht, findet Wortspiele: "My Harz will go on" – ist der Name eine Kampagne, mit der im Harzkreis um Rückkehrer und Fachkräfte geworben wird.