Kuchen, Gespräche und Ideen – darum geht es beim Sachsen-Anhalt-Tag in der "Kleinen Markthalle" in Stendal. Hier sitzt die Freiwilligen-Agentur Altmark, und Marion Zosel-Mohr sowie ihre Kollegen, die die Gäste des Sachsen-Anhalt-Tages empfangen. Die Markthalle ist ein Think-Tank und eine Werkstatt für Ideen. "Wir arbeiten sehr intensiv an der Gestaltung der Stadtgesellschaft, in Zusammenarbeit mit der Kommune, aber auch mit der regionalen Wirtschaft", erklärt sie. Die Kleine Markthalle sei ein Impulsort, sagt sie. Ihr Ziel ist es, die Stadtgesellschaft voranzubringen.