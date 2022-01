Ein Landesfest, das traditionell mehr als Hunderttausend Gäste in die Ausrichterstadt lockt, dürfe später nicht zu einem Ansteckungsherd werden, so Robra weiter. Der Minister dankte zugleich der Hansestadt Stendal für die bereits geleistete Vorarbeit und erklärte, an Stendal als Ausrichter für den Sachsen-Anhalt-Tag festhalten zu wollen: "Wir wissen unser Landesfest in besten Händen. Stendal hat bislang mit großem Engagement den Sachsen-Anhalt-Tag vorbereitet."