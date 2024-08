Größtes Fest im Land Stendal bereitet sich auf Sachsen-Anhalt-Tag vor

26. August 2024, 18:00 Uhr

Nach 27 Jahren ist der Sachsen-Anhalt-Tag wieder zu Gast in Stendal. Von Freitag bis Sonntag wird das größte Fest des Landes in der Hansestadt gefeiert. Mehr als 100.000 Besucher werden erwartet. In Stendal laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Herzstück ist ein zwei Kilometer langer Festumzug mit tausenden Teilnehmern. Nach dem Messerangriff in Solingen ist aber auch die Sicherheit ein Thema.