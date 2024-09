Bildrechte: MDR/Aud Merkel

Eine spezielle Lage gebe es in den Neuen Bundesländern mit ihrer noch sehr kurzen Zuwanderungsgeschichte. Mamad Mohamad, Geschäftsführer des Landesnetzwerks der Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt (LAMSA), verurteilt die politischen Reaktionen. "Wir haben momentan das Gefühl, dass im Landtag und im Bundestag eigentlich AfD-Politik gemacht wird, und das finden wir für die migrantische Zivilgesellschaft in Sachsen-Anhalt einfach inakzeptabel." Er glaube fest daran, dass Werte wie Demokratie, Respekt und Toleranz das sind, was die Gesellschaft trägt.