Anderthalb Jahre Sanierung Prachtstraße Schadewachten in Stendal früher übergeben als erwartet

Hauptinhalt

Deutlich früher als geplant ist am Mittwoch die sanierte Prachtstraße Schadewachten in Stendal für den Verkehr freigegeben worden. Die Stadt hat in den vergangenen anderthalb Jahren mehr als drei Millionen Euro investiert. Eigentlich waren die Bauarbeiten bis Mai 2022 geplant.