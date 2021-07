In dem kleinen Ort Schinne im Landkreis Stendal ist nach jahrelangem Ringen am Wochenende eine neue Turnhalle eingeweiht worden. Mehr als 20 Jahre hatten die Bewohnerinnen und Bewohner des Ortes, der zur Einheitsgemeinde Stadt Bismark gehört, für die Halle gekämpft. Bürgermeisterin Annegret Schwarz sagte am Sonnabend bei der Einweihung, im Laufe der Jahre seien sechs Anträge für den Neubau gestellt worden – erst der letzte von 2018 sei bewilligt worden.

In der neuen Turnhalle in Schinne sollen in Zukunft neben Grundschülern auch mehrere Vereine aus der Region trainieren. Die "Schinnscher Frauen" kündigten an, in der neuen Halle ihr Linedance-Angebot zu reaktivieren. Das sei in der alten, zu kleinen Halle, nicht mehr möglich gewesen. In Schinne leben rund 400 Menschen. Sie engagieren sich in rund zehn Vereinen.