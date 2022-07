Bastian Sieler (parteilos) wurde vom Stadtratsvorsitzenden Peter Sobotta (li.) vereidigt. Bildrechte: Gerhard Draschowski

Sein Nachfolger Bastian Sieler (parteilos) wurde in der Veranstaltung vereidigt und zollte seinem Vorgänger Respekt. "Er ist mit mir sehr offen umgegangen. Ich denke, ich werde auch in Zukunft, wenn der Fall kommt, Rat bei ihm suchen", so Sieler.



Er habe großen Respekt vor der Leistung von Klaus Schmotz. Dass er selbst nun neuer OB sei, sei für ihn noch immer unfassbar. Sein Amt tritt der gebürtige Stendaler und dreifache Vater am Montag an.