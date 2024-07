Einzelfall oder verbreitetes Problem? Gibt es in Sachsen-Anhalt noch mehr Fälle von Kindern, die aufgrund von bürokratischen oder finanziellen Hürden nicht richtig zur Schule gehen können? Eine Antwort auf diese Frage ist schwierig. Das Landessozialministerium spricht auf MDR-Anfrage von Einzelfällen. Um wie viele es sich genau handelt, ist nicht öffentlich. Grund ist unter anderem der Datenschutz, da es sich um sehr sensible Fälle handelt.

Das Sozialamt des Landkreises Stendal, von MDR SACHSEN-ANHALT auf den Fall aufmerksam gemacht, hat der Familie schneller als gewöhnlich einen so genannten Integrationshelfer bewilligt. Der nutze in persona den Gansewigs zwar nichts, weil die Pflegeausbildung fehlt, gibt Kreispressesprecher Stefan Rühling zu. Aber immerhin seien die Mittel für Feli fest eingeplant.

Der Anteil des Kreises an einer Pflegefachkraftstelle ist aber nur eines von mehreren Mosaiksteinchen in Hinsicht auf die Finanzierung. Die Pflegekasse und die Krankenkasse beteiligen sich ebenfalls daran. Die HEK-Pflegekasse, von MDR SACHSEN-ANHALT auf Felis Fall angeschrieben, will sich nun mit den Eltern in Verbindung setzen. Versuche der Gansewigs, mit der HEK in konstruktiven Kontakt zu kommen, waren in den vergangenen Wochen gescheitert.