Altmark Mit dem Rollstuhl zur Schule: Feli aus Holzhausen findet endlich eine Pflegekraft

23. Juli 2024, 05:54 Uhr

Für eine Viertklässlerin in Holzhausen in der Altmark gibt es Hoffnung, dass sie doch am 5. August wieder in die Schule gehen kann. Felicitas sitzt im Rollstuhl und braucht eine Schulbegleitung mit Pflege-Ausbildung. Der Kampf mit den Ämtern und die Suche nach einer geeigneten Kraft haben die Familie in den vergangenen Wochen an ihre Grenzen gebracht.