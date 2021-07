Beweise sichergestellt Durchsuchungen nach Schüssen auf Versammlungsteilnehmer in Seehausen

Fast fünf Wochen nach dem Angriff mit einer Paintball-Waffe auf Versammlungsteilnehmer in Seehausen im Landkreis Stendal hat die Polizei mehrere Wohnungen durchsucht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, seien aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts Stendal am vergangenen Donnerstag vier Wohnungen in Seehausen, Osterburg und Wittenberge durchsucht worden.