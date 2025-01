Feli ist als Rollstuhlfahrerin in ihrer Klasse genauso angesehen wie jedes andere Kind auch. Sie hat ihre Freunde dort, niemand stößt sich an ihrer Behinderung. Aber in den Pausen, da haben Feli und Cathrin Nehl immer öfter gehört, wie vor allem die Jungs sich gegenseitig beschimpften: "Du bist ja behindert!"