In Flessau bei Osterburg ist am Dienstag eine neue Schulküche eröffnet worden. Nach den Sommerferien sollen dort täglich 500 Portionen Mittagessen gekocht werden: für die etwa hundert Grundschüler in Flessau selbst, aber auch für alle anderen Grundschüler und Kinder in kommunalen Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde.