Bei Stendal Klein Schwarzlosen: Motorradfahrer kollidiert mit Reh und stirbt

23. September 2024, 11:05 Uhr

In Sachsen-Anhalt hat es am Wochenende einen weiteren tödlichen Motorradunfall gegeben. Bei Klein Schwarzlosen in der Nähe von Stendal war eine Maschine mit einem Reh kollidiert. Der Fahrer starb. Seine Sozia wurde leicht verletzt.