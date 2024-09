Bei Stendal Klein Schwarzlosen: Motorradfahrer kollidiert mit Reh und stirbt

24. September 2024, 12:40 Uhr

In Sachsen-Anhalt hat es am Wochenende einen weiteren tödlichen Motorrad-Unfall gegeben. Bei Klein Schwarzlosen in der Nähe von Stendal war eine Maschine mit einem Reh kollidiert. Der Fahrer starb. Seine Sozia wurde leicht verletzt.