Das jetzt entdeckte Gemälde ist zweieinhalb Meter breit und 85 Zentimeter hoch. Es soll jetzt aufbereitet werden und im neuen Jahr der Öffentlichkeit präsentiert werden. Bildrechte: Dr. Walter Fiedler

Sein Alter – es entstand 1711 – ist nicht das Ungewöhnlichste, sondern das Motiv: Bei diesem Abendmahl sitzen Jesus und seine Jünger nicht an der Tafel, wie es weithin – zum Beispiel durch das weltberühmte Gemälde von Leonardo da Vinci – bekannt ist. Auf dem Seehäuser Bild liegen die Jünger um einen Tisch – auf dicken Polstern, so wie es bei den alten Römern Brauch war.



Kunsthistoriker haben Fiedler bestätigt, dass diese Darstellung wohl eher in die damalige Zeit passte. Dennoch ist die Abendmahlszene nur einmal so festgehalten worden: von Christoph Phalle in einem Kupferstich im 16. Jahrhundert. Das Ölgemälde, das in Seehausen wiedergefunden wurde, ist quasi eine Kopie. Es gibt nur noch ein einziges weiteres derartiges Bild: im Altar der Kirche Königswalde.