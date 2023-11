Die bisherige Kinderärztin in Seehausen, Jutta Sasse, ist in den Ruhestand gegangen. Seit vergangenen Dezember hat sie aber ihre Nachfolgerin eingearbeitet: Anna Prax ist Anfang 30 und will nach ihrer Facharztausbildung und einer Tätigkeit im Gesundheitsamt des Landkreises nun auf eigenen Füßen stehen

Die Gründerzeitvilla an der Seehäuser Bahnstraße ist für Prax der ideale Arbeitsort. Gerade in diesen Tagen – die offizielle Übernahme der Praxis ist noch frisch – erntet Anna Prax Dank und Lob von den Eltern. Eine junge Mutter aus Dessau bei Arendsee sagte MDR SACHSEN-ANHALT, sie müsste ohne die Praxis in Seehausen Wege von einer Stunde bis zum nächsten Kinderarzt bewältigen. Die nächsten Kinderärzte praktizieren in Wittenberge und Stendal.