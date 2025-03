Dramatischer Unfall Drei Lebensretter aus der Altmark ausgezeichnet

13. März 2025, 12:09 Uhr

Drei Männer haben in Seehausen in der Altmark einen Mann gerettet, der mit seinem Auto in einem Fluss gelandet war und sich nicht allein befreien konnte. Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang hat die Ersthelfer jetzt ausgezeichnet.