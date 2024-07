Familie Weingart wehrt sich jetzt mit Hilfe einer Anwältin gegen den Bescheid. Die führt ins Feld, dass das europäische Erneuerbare-Energien-Gesetz rechtlich über der Gestaltungssatzung der Stadt stünde. Aus dem Bauordnungsamt Seehausen war zu lesen, man nehme zu laufenden Verfahren keine Stellung. Das Landesinfrastrukturministerium weist in einer Antwort an MDR SACHSEN-ANHALT darauf hin, dass Gestaltungssatzungen in kommunaler Hoheit lägen und in jedem Falle zu beachten seien.

Nach den Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT haben die Weingarts jetzt noch einmal Post aus dem Rathaus Seehausen bekommen. Bis zur "endgültigen Entscheidung", heißt es in dem Schreiben, müssten die beiden "keine Änderung" an der Anlage vornehmen. So hatte es die bisherige Stadtratsvorsitzende Kathrin Baier auch in einem Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT gesagt: Würden Weingarts die Strafe bezahlen, dürfte die beanstandete Anlage so bleiben, wie sie ist. Sie sehe, so Baier, den Bußgeldbescheid als "kleine Erziehungsmaßnahme" an.